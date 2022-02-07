В Кремле началась встреча Путина и Макрона. Одна из основных тем — Украина. Видео
В Кремле началась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Социальная дистанция соблюдена с запасом.
Об этом сообщает РБК.
Встречу президентов прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".
"Одна из основных тем переговоров - Украина.
Макрон и французская сторона накануне говорила, что у них на сей счёт положительный настрой.
В то же время решение проблем упирается в позицию украинских властей, которые не хотят выполнять Минские соглашения (их политическую часть) в том виде, в котором они прописаны.
Собственно, это и остановило процесс после саммита в Париже. И тормозит урегулирование на Донбассе сейчас.
И пока не особо видны аргументы, которые тот же Макрон может предъявить Киеву для изменения его позиции. Но посмотрим. Завтра президент Франции отправится с визитом в Украину", - говорится в публикации.
Напомним, президент Макрон рассчитывает во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.
Тем временем, в Кремле не ожидают перелома в ситуации вокруг Украины после сегодняшних переговоров с главой Франции.