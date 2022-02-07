В Кремле началась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Социальная дистанция соблюдена с запасом.

Об этом сообщает РБК.

Встречу президентов прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Одна из основных тем переговоров - Украина.

Макрон и французская сторона накануне говорила, что у них на сей счёт положительный настрой.

В то же время решение проблем упирается в позицию украинских властей, которые не хотят выполнять Минские соглашения (их политическую часть) в том виде, в котором они прописаны.

Собственно, это и остановило процесс после саммита в Париже. И тормозит урегулирование на Донбассе сейчас.

И пока не особо видны аргументы, которые тот же Макрон может предъявить Киеву для изменения его позиции. Но посмотрим. Завтра президент Франции отправится с визитом в Украину", - говорится в публикации.

Напомним, президент Макрон рассчитывает во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Тем временем, в Кремле не ожидают перелома в ситуации вокруг Украины после сегодняшних переговоров с главой Франции.