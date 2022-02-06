Президент Франции Эммалуэль Макрон, который на следующей неделе посетит Россию, а потом Украину, заявил, что для стабилизации международной ситуации необходим диалог с Москвой.

Об этом он сообщил в интервью изданию le Journal du Dimanche.

"Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС - Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт", - сказал он.

В то же время Макрон уточнил, что снижать уровень накала вокруг Украины необходимо путем диалога.

"Ведь в этом случае мы позволяем другим говорить от нашего имени и не можем больше содействовать нашей коллективной безопасности", - заявил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают приоритетной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Также мы писали о том, что на этой неделе Макрон выслушал от Путина заявления о провокациях Киева и позвонил Зеленскому.