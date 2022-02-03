Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания несет ответственность за гибель всех мигрантов в Ла-Манше и обвинил британские власти в лицемерии.

Об этом он сказал в интервью французской газете La Voix du Nord.

"Ответственность за тех, кто погибнет в море, ляжет не на Францию, а на Британию", – сказал Макрон.

Также французский лидер пообещал усилить давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы тот открыл законный путь в Великобританию для беженцев, поскольку Лондон до сих пор отказывался это делать.

"В Великобритании по-прежнему действует система 1980-х годов, которая управляет экономической иммиграцией посредством лицемерия. Легального маршрута иммиграции не существует", - заявил президент.

По мнению Макрона, британцы должны сформулировать свои потребности с точки зрения экономики и вновь открыть путь для законных запросов о предоставлении убежища.

Напомним, в ноябре 2021 года в проливе Ла-Манш перевернулась лодка, перевозившая мигрантов. Погибли 27 человек. Представители Франции и Великобритании обвиняют друг друга в трагедии.

Ранее мы писали, что ранее Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а дела с ним сравнил с цирком.