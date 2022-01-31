Вечером 31 января состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Беседа прошла спустя всего три дня после предыдущего звонка 28 января.

Официальный отчет о разговоре опубликовал сайт Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин ещё раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе Кремля добавили, что собеседники условились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.

Как писала "Страна", до этих двух звонков президенты общались в конце декабря. Тогда лидеры двух государств обсудили проблему урегулирования конфликта на Донбассе. Москва в очередной раз акцентировала внимание на нежелании украинских властей выполнять Минские договоренности.

Также Путин недавно говорил об Украине с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.