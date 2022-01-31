В Офисе президент Украины в ответ на то, что Кремль не исключил встречу Путина и Зеленского на Олимпиаде в Пекине, заявили что приветствуют начало осознания Москвой необходимости подобной встречи.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов (Украины и России – Ред.)", - сказал Никифоров.

При этом он рассказал, что на данный момент в расписании президента Владимира Зеленского не запланирован визит в Китай на зимний Олимпийские игры.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - рассказал Никифоров РБК-Украина.

Напомним, на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не исключает возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Пекине. Путин намерен посетить Китай во время зимней Олимпиады, но никаких двусторонних встреч из-за ковидных ограничений у него не запланировано.

Также сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров предложил Зеленскому приехать в Россию для обсуждения нормализации двусторонних отношений.