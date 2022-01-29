Несмотря на то, что в Пекине у президента РФ Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры-2022, из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется, в Кремле не исключают переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков.

"Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", - сказал Песков.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный российский дипломат заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то пусть приезжает в Москву или Сочи. Также глава МИД РФ напомнил журналистам, которые спросили, почему российская сторона не общается с украинским президентом и начали перечислять его "достоинства", что он еще и пианист (отсылка к выступлению Зеленского на сцене "Вечернего Квартала", когда он играл на пианино своим детородным органом, - Ред.).

Между тем, вчера, 28 января, во время встречи с иностранными журналистами Владимир Зеленский перешёл на "ты" в заочном общении с Путиным.