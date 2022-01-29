Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий первого февраля с рабочим визитом посетит Украину. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает спикер польского правительства Петр Мюллер в своем Twitter.

"Польша поддерживает Украину в предотвращении агрессии России. Премьер-министр Моравецкий встретится во вторник в Киеве с президентом и премьер-министром Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Премьер Британии Борис Джонсон на следующей неделе приедет в Украину

Также "Страна" писала, что Лондон введет санкции против России не только в случае вторжения на Украину, но и при попытке установить там "марионеточный режим".