Лондон введёт санкции против России не только в случае вторжения на Украину, но и при попытке установить там "марионеточный режим".

Об этом в интервью Sky News заявил заместитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

"Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться в Украину, а также установить марионеточный режим", - сказал Рааб.

"Интересно, а как можно установить "марионеточный режим" без вторжения? Или же британцы моделируют ситуацию, при которой силы, которые они считают пророссийскими, победят на выборах? И, в таком случае, Лондон также посчитают установленную после выборов новую власть "марионеточной" и введут санкции против России за выбор украинского народа?" - комментирует заявление Рааба Telegram-канал "Политика Страны".

Кроме того, отвечая на вопрос Sky News, рассматривает ли Лондон возможность отключения РФ от международной банковской системы SWIFT, министр указал, что против Москвы будет применен широкий пакет "экономических и финансовых рестрикций".

А вот на вопрос, отправит ли Великобритания войска в Украину в случае вторжения России, Рааб ответил: "Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки украинцев, это абсолютно правильно".

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании вчера объявило, что Россия уже якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после давно уже анонсируемого "вторжения в Украину". Главой "оккупационного правительства" британский МИД назвал лидера партии "Наши" и владельца канала "Наш" Евгения Мураева. А в список "правительства" якобы должны войти бывшие министры времен Януковича и некоторые другие политэмигранты, живущие сегодня в России.

Впрочем, Москва уже опровергла заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины".

Также отверг обвинения британцев и сам Евгений Мураев.

"Страна" уже подробно писала почему информация о создании "оккупационного правительства" является, скорее всего фейком, который может быть использовать для зачистки политических сил, на которых вешают ярлык "пророссийских", а также для закрытия еще оставшихся оппозиционных телеканалов.