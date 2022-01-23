Владелец телеканала "Наш" и экс-нардеп Евгений Мураев дал "Стране" комментарий о сегодняшнем заявлении МИД Великобритании.

Ведомство назвало его главой "оккупационного правительства", которое якобы будет управлять Украиной после "вторжения России".

В список "министров" попали еще четверо бывших чиновников из времен Януковича и один экс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюев и Сивкович. Все они с 2014 года живут в России.

Мураев опровергает обвинения британцев.

"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - заявил Евгений Мураев "Стране".

Британия в последние дни активизировалась на украинском направлении и активно подхватила тему о "вторжении России", которое якобы уже предрешено.

Англичане начали поставки Украине противотанковых гранатометов NLAW, которые возили в Киев несколько дней военно-транспортными самолетами. Также появились планы создания "тройственного союза" Британии, Украины и Польши.

И, судя по всему, заявление Форин Офиса - еще один шаг в направлении повышения градуса "предвоенной" риторики.