Британия подготовила план эвакуации своих дипломатов из Украины - Daily Express
В Британии подготовили план эвакуации дипломатических представителей из Украины на случай вторжения России. Спецоперацией займутся военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS).
Об этом пишет Daily Express.
В газете заявили, что "члены секретного подразделения готовы "вытащить" британских чиновников из Украины на фоне продолжающейся войны между Москвой и Киевом".
В издании добавили, что проводить операцию по вывозу из Киева сотрудников диппредставительств Соединенного Королевства в Украине будут военные из эскадрона SAS, который британские СМИ называют "самым секретным военно-разведывательным подразделением" в составе Британии.
В свою очередь в Минобороны Британии заявили, что пока не готовы давать комментарии относительно действий военнослужащих SAS.
Напомним, недавно The New York Times написала об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины. Однако в МИД РФ это опровергли.
Кроме того, информацию об эвакуации сотрудников российских дипведомств опровергли в МИД Украины.
Также мы писали, что в Госдепе США заявили, что обеспечат безопасность своих дипломатов и граждан в Украине в случае вторжения России.