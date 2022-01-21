В Британии подготовили план эвакуации дипломатических представителей из Украины на случай вторжения России. Спецоперацией займутся военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS).

Об этом пишет Daily Express.

В газете заявили, что "члены секретного подразделения готовы "вытащить" британских чиновников из Украины на фоне продолжающейся войны между Москвой и Киевом".

В издании добавили, что проводить операцию по вывозу из Киева сотрудников диппредставительств Соединенного Королевства в Украине будут военные из эскадрона SAS, который британские СМИ называют "самым секретным военно-разведывательным подразделением" в составе Британии.

В свою очередь в Минобороны Британии заявили, что пока не готовы давать комментарии относительно действий военнослужащих SAS.

Напомним, недавно The New York Times написала об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины. Однако в МИД РФ это опровергли.

Кроме того, информацию об эвакуации сотрудников российских дипведомств опровергли в МИД Украины.

Также мы писали, что в Госдепе США заявили, что обеспечат безопасность своих дипломатов и граждан в Украине в случае вторжения России.