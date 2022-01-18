За неделю до того, как начались переговоры по ситуации на границе с Украиной, Россия начала эвакуацию сотрудников своего посольства и консульств в Украине.

Об этом со пишет The New York Times.

5 января 18 человек - в основном дети и жены российских дипломатов, которые работают в Украине, - сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву, сообщает газета.

По словам источника издания в СБУ, в ближайшие дни, ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

Согласно заявлению официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.

"У нас была информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - говорится в заявлении.

"Для инвесторов сам факт таких публикаций - сигнал ускориться с выводом средств из Украины. Что они, к слову, уже и так делают", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Между тем, в Министерстве иностранных дел РФ, как сообщает "РИА Новости", опровергли информацию о выводе части сотрудников. Там заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в Польше призвали готовиться к вторжению России в Украину в ближайшие дни.

Также сообщали, что в Пентагоне подтвердили наличие данных о подготовке Россией спецоперации для вторжения в Украину.

Кроме того, мы писали, что в России ранее неоднократно заявляли, что у РФ нет и не было планов нападать на Украину.