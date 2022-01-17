В связи с тем, что Россия продолжает накапливать свои войска у украинской границы, в Польше заговорили о том, что нужно быть готовыми к вторжению Российской Федерации в нашу страну в ближайшие дни.

Об этом сообщает издание "PAP" со ссылкой на главу Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха.

"Конечно, ситуация патовая, но надо быть готовыми к тому, о чем говорил министр обороны Британии, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину", - сказал Солох.

На вопрос журналиста о том, какой вариант сценария событий может быть наиболее вероятным в Украине на данный момент, глава Бюро ответил, что "возможен любой вариант".

"Кажется, что массовое нападение, направленное на захват всей территории Украины, выглядит наименее вероятным, хотя, конечно, нельзя исключать, и россияне, как всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности, с точки зрения дестабилизации страны без единого выстрела, без движения армии", - сказал Павел Солох.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Соединенных Штатов Америки есть достоверные данные о подготовке Россией спецоперации "под чужим флагом", которая должна была создать повод для военного вторжения в Украину.

Между тем, в Кремле придерживаются своей политики - полное отрицание о какой-либо готовности или планировании вторжения в Украину. Недавно пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слухи в западных изданиях о вероятных готовящихся провокациях Российской Федерации на территории Донбасса голословными и ничем не подтвержденными.