Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слухи в западных изданий о вероятных готовящихся провокациях Российской Федерации на территории Донбасса голословными и ничем не подтвержденными.

Об этом сообщает в пятницу, 14 января, ТАСС со ссылкой на комментарий Дмитрия Пескова.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации ряда западных изданий, в том числе телеканала CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Таким образом Песков отреагировал на слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что Россия подготовила отряд для проведения на Донбассе спецоперации под чужим флагом, которая станет поводом для вторжения в Украину.

Напомним, что ранее помощник Байдена Салливан заявил о "попытке госпереворота" в Украине как о предлоге для вторжения России. Салливан считает, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию, информационные операции и попытку госпереворота.

Также мы писали, что по словам Столтенберга, у НАТО есть план на случай вторжения России в Украину. По его словам, хотя Украина не является членом НАТО и не попадает под действие статьи 5 о коллективной обороне, Альянс все равно оказывает ей поддержку.

Кроме того, мы информировали, что посол США в РФ Джон Салливан заявил, что стягивание российских войск сил к границе с Украиной создает у США "ощущение чрезвычайной ситуации", а ожидаемая деэскалация пока не наблюдается.