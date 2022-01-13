Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного вторжения России на территорию Украины.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в четверг, 13 января, со ссылкой на заявление Салливана на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе.

"Разведывательное сообщество не давало оценок, что русские действительно решили выбрать военный курс действий на Украине", - заявил Джейк Салливан.

Напомним, что в случае нападения России на Украину демократы Сената США в своем законопроекте предлагают не только ввести санкции против РФ, но и предоставить Украине 500 миллионов долларов экстренной помощи.

Ранее "Страна" сообщала, что Америкой предусмотрен ряд санкций против Владимира Путина, если РФ нападет на Украину.

Также мы писали, что заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков после переговоров России и США, состоявшихся в Женеве, заявил, что никаких планов напасть на Украину нет и быть не может.

Кроме того, мы информировали, что Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против РФ.