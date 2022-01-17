США и Европейский союз больше не рассматривают возможность отключения российских банков от Международной платежной системы SWIFT, в случае военного вторжения в Украину.

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

По данным собеседников издания, американцы и европейцы уже несколько недель обсуждают, как реагировать в случае вторжения РФ в Украину.

Отказ от отключения России от SWIFT источники объясняют тем, что это может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной перспективе - способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не доминируют западные страны.

Вместо отключения России от SWIFT страны Запада рассматривают крупные экономические штрафы против ведущих российских банков.

При этом Германия, как следует из публикации, требует исключений, чтобы не возникло проблем с оплатой импорта российских газа и нефти.

Напомним, ранее CNN заявило, что правительство США рассматривает широкий спектр санкций в отношении России. В агентстве сообщили, что они могут быть введены против членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и российских производителей энергии, а также могут предполагать отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру, в случае вторжения в Украину.

После этого сообщалось, что Европарламент пригрозил отключением России от SWIFT из-за Украины.

Вместе с тем, 16 января в Германии заявили, что ограничение доступа России к SWIFT станет "атомной бомбой" для кредитных рынков.