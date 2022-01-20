В Белом доме объяснили, что США посчитают российским вторжением в Украину
В Белом доме посчитают вторжением России в Украину любое пересечение войсками РФ границы нашей страны.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден четко говорил российскому президенту: если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников", - заявила Псаки.
По ее словам, у Москвы есть "большой опыт стратегии агрессии, помимо военных действий". Псаки заявила, что это "кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований".
По словам Псаки, Байден подтвердил, что на подобные действия "будет дан решительный, зеркальный и единый ответ".
Напомним, "Страна" ранее разбиралась, почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину.
Также мы писали о том, что на фоне паники по поводу вторжения России иностранцы начали избавляться от недвижимости в Киеве.
Кроме того, мы сообщали, что посольство РФ призвало США отказаться от планов поставок оружия Украине и не нагнетать напряженность.