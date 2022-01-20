В Белом доме посчитают вторжением России в Украину любое пересечение войсками РФ границы нашей страны.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден четко говорил российскому президенту: если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников", - заявила Псаки.

По ее словам, у Москвы есть "большой опыт стратегии агрессии, помимо военных действий". Псаки заявила, что это "кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований".

По словам Псаки, Байден подтвердил, что на подобные действия "будет дан решительный, зеркальный и единый ответ".

Напомним, "Страна" ранее разбиралась, почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину.

Также мы писали о том, что на фоне паники по поводу вторжения России иностранцы начали избавляться от недвижимости в Киеве.

Кроме того, мы сообщали, что посольство РФ призвало США отказаться от планов поставок оружия Украине и не нагнетать напряженность.