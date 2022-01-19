В посольстве России в США, комментируя заявления со стороны Вашингтона по поводу отсутствия шагов по деэскалации на границе с Украиной и опасности российского вторжения в нашу страну, призвали не поставлять ВСУ оружие.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном в Facebook пресс-службой посольства.

"18 января высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в т.ч. с территории Беларуси. В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать", - заявили в посольстве.

Также в сообщении сказано, что Россия считает своим суверенным правом практику перемещения войск на своей земле.

"Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", - говорится в сообщении.

Также в посольстве заявили, что если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ.

"Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", - заявили в посольстве.

Напомним, "Страна" писала о том, что Вашингтон увидел "сигнал агрессии" в российско-белорусских военных учениях у границ Украины, которые должны начаться 10 февраля.

Также мы сообщали, что в Госдепе США считают, что Россия под предлогом учений с Беларусью может напасть на Украину с севера.