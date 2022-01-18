В Кремле считают "чрезвычайно опасной" возможность поставок Украине от западных партнеров вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). В России полагают, что подобные шаги будут способствовать росту напряженности в регионе.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "Интерфакс".

"Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую являются не только оборонительными, но и наступательными, тем более здесь, как вы говорите, упоминались ПЗРК. Циркуляция ПЗРК – это отдельная субстанция, которая регулируется международным правом", - сказал Песков.

По его словам, поставки такого вооружения - это "чрезвычайно опасно".

"Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о поставках в Украину легкого противотанкового вооружения для оборонительных целей из-за ситуации с концентрацией российских войск у ее границ.

Кроме того, мы писали, что 17 января в аэропорту "Борисполь" совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, вероятно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

Также ранее демократы Сената США подготовили законопроект, в котором предлагают в случае вторжения России в Украину не только ввести санкции против РФ, но и предоставить Украине 500 миллионов долларов экстренной помощи.