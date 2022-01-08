Администрация президента США Джо Байдена обсуждает передачу Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Об этом сообщает со ссылкой на источники NBC.

Соответствующий запрос поступил в США из Киева. В Министерстве обороны Украины считают, что ракеты класса "земля-воздух" Stinger помогут ее военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

Кроме того, по информации канала, администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи для Украины в дополнение к помощи, которая уже предоставляется Киеву.

Напомним, CNN в ноябре сообщал, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки в Украину военных советников и нового вооружения, поскольку Россия, по данным Вашингтона, наращивает силы у границы. В том числе речь шла об отправке в Украину "Стингеров".

Также мы писали, что в Кремле прокомментировали планы американцев по поставкам Украине "Стингеров". По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, подобные планы Вашингтона "ведут к дальнейшему нагнетанию".