В понедельник, 17 января, самолеты Британии с военной помощью для Украины вынуждены были облетать территорию Германии и следовать более длинным путем. Это случилось в связи с тем, что ФРГ не позволила использовать свое небо для таких целей.

Об этом сообщает UK Defence Journal.

"Два британских транспортных самолета C-17, перевозивших вооружение в Украину, были вынуждены облететь воздушное пространство Германии после того, как Германия отказалась поставлять оборонительное вооружение Украине", - пишет издание.

17 января в аэропорту "Борисполь" совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, вероятно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

При этом, согласно трекинговой карте, британским самолетам пришлось лететь в обход территории Германии. Журналисты связывают такое усложнение маршрута с тем, что Германия придерживается политики отказа от поставок оружия украинской стороне.

Напомним, в июне прошлого года на тот момент глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна не станет поставлять оружие для Украины, потому что это может снизить эффективность Нормандского формата.

Перед этим в одном из своих интервью Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. После заявления Зеленского в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

В свою очередь вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев продолжит диалог с Германией о поставке оружия в Украину, против которого выступает Берлин.