Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о поставках в Украину легкого противотанкового вооружения для оборонительных целей из-за ситуации с концентрацией российских войск у ее границ.

Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 17 января, со ссылкой на заявление главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, которое он сделал, выступая в Палате общин британского парламента.

"Я могу подтвердить сегодня, что из-за все более угрожающего поведения России в дополнение к оказываемой в настоящий момент помощи Великобритания предоставляет новый пакет безопасности для увеличения оборонной способности Украины. Мы приняли решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы вооружения", - сказал глава ведомства.

Бен Уоллес добавил, что "небольшое число британских военнослужащих обеспечит инструктаж на начальном этапе и в течение короткого периода времени в рамках миссии британских военных инструкторов ORBITAL , прежде чем они вернутся в Великобританию".

"Это исключительно оборонительное вооружение с малым радиусом действия, это не стратегическое вооружение, и оно не представляет угрозы для России. Оно предназначено для использования в целях самообороны", - заявил глава Минобороны Великобритании.

Ранее "Страна" сообщала, что Великобритания готова эвакуировать военных инструкторов из Украины в случае конфликта с Россией.

Также мы писали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что размещение британских военных на территории Украины для защиты от российской агрессии является маловероятным сценарием.