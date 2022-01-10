Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Это значит, страна должна немедленно начать поставки Киеву оружия.

Об этом Мельник сказал в интервью медиагруппе Funke, сообщает Spiegel.

Посол пригрозил Германии последствиями в случае продолжения текущей политики.

"Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции (по отказу поставлять Украине оружие - Ред.), которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", - сказал он.

Мельник утверждает, что "отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.

Напомним, летом прошлого года Зеленский заявил о желании получить от ФРГ оружие и военную технику, но в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

После этого Мельник прокомментировал такое решение Берлина и заявил, что ФРГ несет историческую ответственность за суверенитет Украины.