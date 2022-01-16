Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед поездкой главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Киев вновь потребовал от Берлина оружия.

Об этом посол заявил в интервью агентству DPA.

"Люди в Украине разочарованы. Сейчас настает момент истины, который покажет, кто является настоящим другом", - сказал он.

Напомним, Мельник уже несколько раз требовал от Германии поставки оружия. Например, только 10 января, посол заявил, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Это значит, страна должна немедленно начать поставки Киеву оружия.

Кроме этого, посол Украины в Германии обрушился с критикой на новую немецкую власть. Посол назвал "цинизмом" блокирование Германией поставок оружия в Украину. По мнению Мельника, от нового правительства ФРГ не стоит ждать другой политики по этому вопросу.

Также летом прошлого года Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ оружие и военную технику, но в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

После этого Мельник прокомментировал такое решение Берлина и заявил, что ФРГ несет историческую ответственность за суверенитет Украины.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 17 января посетит Киев, а на следующий день отправится в Москву.