Правительство Германии приняло решение о прекращении поставок оружия в Казахстан, где в течение последней недели десятки людей погибли в массовых столкновениях между протестующими и силовиками.

Об этом сообщает немецкое агенство DPA в субботу, 8 января.

По данным агентства, в течение 2021 года Германия выдала лицензий на экспорт оружия и товаров военного назначения в Казахстан на общую сумму около 2,5 млн долларов. Ранее власти ФРГ призвали все стороны протестов воздержаться от насилия.

Также "Страна" сообщала, что в среду, 5 января, прошла встреча министра обороны Латвии Артиса Пабрикса с послом Украины в стране Александром Мищенко. В ходе переговоров латвийская сторона заявила о намерении поставить Украине оружие.

Мы писали, что летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ оружие и военную технику, но в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

Кроме того, мы информировали, что глава МИД Германии Бербок выступила против поставок оружия Украине.