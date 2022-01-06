В среду, 5 января, прошла встреча министра обороны Латвии Артиса Пабрикса с послом Украины в стране Александром Мищенко. В ходе переговоров латвийская сторона заявила о намерении поставить Украине оружие.

Об этом сообщает объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Указано, что во время встречи посол Украины и глава Минобороны Латвии обсудили содержимое гуманитарного груза, перед тем как он отправится по адресу.

"Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое, потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться", - сказал Пабрикс.

Глава Минобороны добавил, что именно Украина "в значительной степени снимает напряженность" с границ Латвии. При этом, хоть наша страна и не входит в НАТО, является союзником Латвии.

"И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают", - заявил министр.

Напомним, летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ оружие и военную технику, но в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".