Со времени распада СССР Украина потеряла 20% населения и оказалась на четвертом месте по уровню оттока населения. За 30 лет страна недосчиталась ровно каждого пятого своего жителя (было 52 млн, а стало 41,6 млн человек).

Антилидером списка оказалась Латвия, потерявшая 28,3% населения, после нее - Литва (-24,5%) и Грузия (-23,2%).

Наибольший прирост населения зафиксировали в Таджикистане (+76,6%), Узбекистане (+63,4%), Туркменистане (+59,2%) и Кыргызстане (+47,7).

Население России уменьшилось на 2,9%, Беларуси - на 7,8%.

Всего же население СССР перед распадом составляло 288,14 млн жителей. Сейчас же общее население всех стран (без учета "ДНР" и "ЛНР") - 295,67 млн. Таким образом за 30 лет рост населения на территории бывшего Союза составил 7,53 млн человек или же 2,6%.

Напомним, рождаемость в 2021 году грозит стать самой низкой за всю историю независимости Украины. С 2014 года она упала на 40% и продолжает катастрофически снижаться. В 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25 700 младенцев, в 2020 году - 24,5 тысячи, а в первой половине 2021-го - 22 тысячи малышей.

Ранее "Страна" писала о том, что демограф объяснила, почему украинцы живут в среднем на дюжину лет меньше людей в развитых странах. По мнению специалиста, причина такого положения вещей в Украине совсем не социально-экономическая, но прежде всего неспособность и нежелание самих украинцев вести здоровый образ жизни.

Также мы сообщали, что в районе 2050 года Украина достигнет точки демографической катастрофы.