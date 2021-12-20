Средняя продолжительность жизни в Украине оказалась на 12 лет короче, чем в других странах Европы. Только за текущий год численность населения Украины сократилась почти на треть миллиона человек.

О причинах такой катастрофической ситуации рассказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, академик НАНУ Элла Либанова, передает Укринформ.

"В Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни. Вот о чем надо кричать и бить в колокола, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах", - сказала Либанова.

Превышение смертности над рождаемостью - характерная черта всех экономически развитых стран, не только европейских.

Примерно с 1960 года ни в одной европейской стане уровень рождаемости не обеспечивал даже простое воспроизводство населения.

"Каждое следующее поколение было хотя бы чуть-чуть, но меньше предыдущего. Потому что для того, чтобы поколение родителей численно заместилось поколением детей, нужно, чтобы в среднем женщина за свою жизнь родила 2,13-2,15 ребенка. А ни в одной развитой стране, за исключением США, нет даже двух. В результате демографическая пирамида постепенно превращается в демографический ромб. В прошлом году на земном шаре в целом, включая Африку, Азию, ОАЭ, количество людей 80+ было больше, чем количество детей 0-5. Такого не было никогда, это впервые", - подчеркнула академик.

Демограф считает, что причина такого положения вещей в Украине совсем не социально-экономическая, но прежде всего неспособность и нежелание самих украинцев вести здоровый образ жизни.

"Из экономических факторов это, конечно же, условия занятости, достаточно большая доля занятых во вредных и опасных условиях. ВОЗ говорит, что все смертности: 20% - это экология, 20% - генетика, 10% - система здравоохранения, 50% - это образ жизни. В частности, с тем совершенно недопустимым образом жизни большинства наших мужчин связано то, что у нас разница 10-11 лет в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кстати сказать, это феномен бывшего Советского Союза. Даже в Эстонии, Литве, Латвии гендерная разница продолжительности жизни такая же ужасная", - сообщила Либанова.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирус ускоряет старение и сокращает продолжительность жизни, а также о том, что в Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже среднего показателя в мире.