Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который ранее критиковал правительство Ангелы Меркель, обрушился уже и на новую немецкую власть. От нового правительства ФРГ, по мнению посла, Украине не стоит ничего ожидать.

Об этом Мельник сказал во время интервью для "Европейской правды".

Посол назвал "цинизмом" блокирование Германией поставок оружия в Украину. По мнению Мельника, от нового правительства ФРГ не стоит ждать другой политики по этому вопросу.

"От нового правительства в этой сфере нам не стоит ожидать чего-то нового. Поскольку "партия Зеленых" она во многих вопросах является нашим союзником, но в этом вопросе она придерживается еще более консервативного подхода . Я боюсь, что те линии, которые есть сейчас, директивы, они могут быть еще более жесткими", - сказал Мельник.

Кроме того, он упрекнул Германию в том, что страна блокирует поставки оружия Украине от других членов НАТО, назвав это "цинизмом".

Напомним, летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заяивл о желании получить от ФРГ оружие и военную технику, но в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе". Мельник прокомментировал такое решение Берлина и заявил, что ФРГ несет историческую ответственность за суверенитет Украины.