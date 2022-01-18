Вашингтон встревожен проведением совместных российско-белорусских военных учений на территории Беларуси, начало которых запланировано на 10 февраля. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post.

По ее словам, сообщения о военных учениях в Беларуси, а также наращивание Россией военного присутствия вблизи Украины "является сигналом для США, что Россия агрессивно настроена в отношении Украины".

"Это совокупность действий. И интенсивность этих действий стала поводом для нас выразить обеспокоенность и призвать других весьма агрессивно отреагировать на события", - добавила дипломат.

Напомним, российские и белорусские военные, которые стартуют 10 февраля в рамках учений "Союзная решимость-2022", будут отрабатывать совместные действия "не только в своих границах".

Ранее "Страна" писала о том, что украинские пограничники строят вертолетные площадки на границе в Беларусью "для переброски резерва".

Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск из "радикалов похлеще натовских" к границе с Беларусью.