Правительство Молдовы в среду, 19 января, собирается рассмотреть план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы в сфере безопасности и укреплении демократических институтов. Также предусматривается участие Молдовы в международных миротворческих операциях и поиск путей решения проблемы Приднестровья.

Об этом сообщает NewsMaker.

Впервые такой план сотрудничества с НАТО парламент Молдовы принял в 2006 году и с тех пор регулярно его обновляет.

Молдова намерена участвовать в политических консультациях со странами НАТО по вопросам внешней политики и безопасности, по ситуации в регионе, а также по продвижению реформ.

Отдельно вынесено решение проблемы Приднестровья. План предусматривает активизацию переговоров в формате "5+2" ,вывод российских войск с территории Молдовы и замену их многонациональной гражданской миссией с международным мандатом.

Армия Молдовы продолжит участие в миротворческой миссии в Косово, а также участие офицеров и военных наблюдателей в миссиях под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ.

В плане предусмотрены меры в рамках борьбы с терроризмом и киберпреступностью.

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