Во вторник, 18 января, цена на европейском рынке после недавнего подорожания опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость газа в Европе сегодня на торгах составила почти 870 долларов за тысячу кубов. За последние цена на голубое топливо упала на 15%.



Цены февральских фьючерсов на газ по индексу TTF опустились примерно до 865 долларов. На протяжении последнего часа фьючерсы торгуются, теряя примерно 4,6% к расчетной цене, которая была зафиксирована в понедельник, 17 января, 907,8 доллара за тысячу кубометров.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как сообщает ТАСС, обвинил российскую компанию "Газпром" в манипуляциях на европейском рынке газа. При этом он добавил, что между странами Альянса нет единой позиции по газопроводу "Северный поток - 2", однако НАТО призывает все страны диверсифицировать источники энергии.

Также генсек НАТО предложил союзникам и России в ближайшее время продолжить переговоры по безопасности.

Напомним, 14 января на фоне роста цены газа, сегодня "Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС.

Ранее мы писали, что в последний день прошлого года цены на природный газ опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября. После этого стоимость голубого топлива подскочила до 1000 долларов, а последние дни торговалась на уровне около 800-1100$.