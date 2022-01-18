Генсек НАТО обвинил Россию в манипуляцих на рынке газа. Цена голубого топлива стала ниже 900 долларов
Во вторник, 18 января, цена на европейском рынке после недавнего подорожания опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость газа в Европе сегодня на торгах составила почти 870 долларов за тысячу кубов. За последние цена на голубое топливо упала на 15%.
Цены февральских фьючерсов на газ по индексу TTF опустились примерно до 865 долларов. На протяжении последнего часа фьючерсы торгуются, теряя примерно 4,6% к расчетной цене, которая была зафиксирована в понедельник, 17 января, 907,8 доллара за тысячу кубометров.
Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как сообщает ТАСС, обвинил российскую компанию "Газпром" в манипуляциях на европейском рынке газа. При этом он добавил, что между странами Альянса нет единой позиции по газопроводу "Северный поток - 2", однако НАТО призывает все страны диверсифицировать источники энергии.
Также генсек НАТО предложил союзникам и России в ближайшее время продолжить переговоры по безопасности.
Напомним, 14 января на фоне роста цены газа, сегодня "Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС.
Ранее мы писали, что в последний день прошлого года цены на природный газ опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября. После этого стоимость голубого топлива подскочила до 1000 долларов, а последние дни торговалась на уровне около 800-1100$.