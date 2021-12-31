Цены на газ в Европе падали в течение 10 дней. Сегодня, 31 декабря, стоимость газа на европейском рынке снизилась достигла отметки в 800 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные торгов за 31 декабря.

С 10 ноября стоимость газа в Европе достигла минимума. Таким образом, цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 22% до $796 за тысячу кубометров, или €68 за МВт.ч.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Европе на фоне новости о том, что США отправляют флот сжиженного природного газа в Европу, дешевеет газ. Цены обрушились с 2000 долларов до 1300 долларов за 1000 кубометров. По состоянию на 24 декабря такая стоимость считалась рекордно низкой, однако уже вчера, 30 декабря, цена голубого топлива снова скачкообразно упала. На торгах в Европе она составила немногим более тысячи долларов за тысячу кубов.

Между тем, эксперты считают, что на снижение стоимости газа повлиял тот факт, что из-за усиления ветра в Европе началась выработка ветряной генерации.

Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цены на газ в Европе начнут падать только после того, как начнет расти спрос. По мнению российского политика, этого возможно достичь за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.