Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цены на газ в Европе начнут падать только после того, как начнет расти спрос. По мнению российского политика, этого возможно достичь за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.

Об этом Александр Новак рассказал в интервью "РБК".

"Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса", - сказал вице-премьер.

По его мнению, период высоких цен на газ закончится, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе, а ситуация с ценами будет более стабильная, если большая часть потребления будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.

Также он назвал отсутствие правильного планирования причиной кризиса в энергетике Европы: "Надежда на рынок, на поставки газа на споте, которые сегодня есть, а завтра — нет".

Кроме того, Новак выделил несколько основных причин того, что в Европе цены на газ достигают высоких отметок: отказ ЕС от долгосрочных контрактов и от долгосрочных инвестиций, а также холодная зима 2020-2021 годов и риски повторения холодов этой зимой.

Ранее мы сообщали о том, что Соединенные Штаты Америки отправляют флотилию сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, которая испытывает дефицит голубого топлива. До 30 танкеров в настоящее время пересекают Атлантический океан и находятся на пути к континенту, испытывающему нехватку топлива.

Кроме того, мы также писали, что 24 декабря в Европе подешевел газ. Цены обрушились с 2000 долларов до 1300 долларов за 1000 кубометров. Также на снижение стоимости голубого топлива повлиял тот факт, что из-за усиления ветра в Европе началась выработка ветряной генерации.