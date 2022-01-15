Американское правительство провело переговоры с несколькими энергетическими компаниями Евросоюза относительно поставок газа на случай перебоев из-за возможного обострения конфликта между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, на подобный шаг Госдеп пошел из-за возможного вторжения России в Украину.

"Правительство США вело переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями относительно плана поставок газа в Европу в случае нарушения поставок из-за конфликта между Украиной и Россией", - сообщает Reuters.

По данным СМИ, в связи с этим правительство США интересовалось, готовы ли европейские компании нарастить объемы поставок газа.

Представители компаний сообщили, что на рынке поставок газа царит напряженная атмосфера и для замены больших объемов газа из России, у них газа пока нет.

Напомним, что мы писали о том, что перед выходными в США сообщили о том, что Россия готовит провокации, которые может использовать как повод для вторжения.

Также мы писали, что появилась информация о том, что проекты по строительству терминалов для импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Германии могут быть прекращены. Это означает, что Европа, на фоне отказа от угля, будет рассматривать "Северный поток-2" в качестве главного резерва для увеличения поставок газа в Европу.