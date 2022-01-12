В Германии проекты по строительству регазификационных терминалов для импорта сжиженного природного газа (СПГ) могут быть прекращены. Изначально планировалось строительство четырех терминалов, но сейчас в деле остались только проекты по строительству двух.

Об этом сообщает Neftegaz.ru.

Указано, что в Германии изначально планировали построить четыре регазификационных СПГ-терминала: LNG Terminal Wilhelmshaven, Rostock LNG, German LNG Terminal, LNG Stade.

На данный момент один проект уже свернули, второй переориентировали под водород, третий столкнулся с давлением экологов и регуляторными трудностями, с четвертым же изначально все было непросто.

Еще в конце прошлого года проект регазификационного терминала German LNG Terminal столкнулся с рядом проблем. В декабре одна из компаний, которая занимается реализацией проекта, отказалась от активного участия, оставив только финансовое присутствие.

Как сообщает Bloomberg, в следствии задержек получением разрешений на строительство, начало проекта вряд ли состоится раньше 2025 года, хотя изначально было запланировано на 2023.

Напомним, Кабинет министров Украины решил вопрос о предоставлении льготных цен на газ для предприятий пищевой промышленности.

Также сообщалось, что 11 января цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубов.