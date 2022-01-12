Кабинет министров Украины решил вопрос о предоставлении льготных цен на газ для предприятий пищевой промышленности, который предприятиям пообещали уладить еще в конце 2021 года.

В льготный список попали производители муки, пастеризованного молока жирностью 2,5%, пшенично-ржаного хлеба, батонов, куриных яиц, курятины и подсолнечного масла.

Соответствующий проект постановления правительство приняло на заседании, в среду, 12 января.

При этом ни тепличников, ни кондитеров, ни других представителей пищевой промышленности, которые также просили дешевый газ, в нем нет.

В документе прописано, что на биржу по льготной цене должно идти не менее 20% газа собственной добычи за предыдущий месяц.

Граничный ценник - стоимость газа собственной добычи без учета рентных платежей плюс надбавка 24%. Отдельно список участников-покупателей такого газа будет утверждать Министерство энергетики. Ведомство также создаст комитет по надзору за биржевыми торгами, куда войдет по два представителя от Минэнерго и Минэкономики и один представитель Минагрополитики.

Продавать льготный газ будут на аукционе, но с учетом предельной цены. По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, она будет в пределах 20 тысяч гривен за тысячу кубов. Но в теории может быть и ниже, если в ходе аукциона не найдется много желающих играть на повышение. Глава набсовета группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовчук рассчитывает на ценник в 16-20 тысяч гривен.

Продавать льготный газ будут лотами - определенные объемы газа, которые нельзя будет делить.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как изменятся цены на продуты.

Также мы сообщали, что украинские хлебозаводы обещали подорожание хлеба из-за высоких цен на газ уже в январе.