В ближайшие несколько месяцев Европа может остаться без газа из-за морозов и низких запасов в хранилищах. Об этом сообщает Bloomberg.

"Поскольку два самых холодных зимних месяца еще впереди, существуют опасения, что газ в Европе может закончиться", - говорится в материале.

В статье отмечается, что континент борется с ограничением предложения, из-за которого цены на газ выросли более чем в четыре раза, давя на предприятия и домохозяйства. "Кризис оставил Европейский союз во власти погоды и уловок президента России Владимира Путина, которые, как известно, трудно предсказать", - говорится в статье.

По данным издания, хранилища в Европе заполнены на 56%, что на 15% ниже среднего показателя за десять лет.

Напомним, цены на природный газ в Европе продолжают расти, стоимость "голубого топлива" может достичь и 3000 долларов за тысячу кубов. Причина кроется в том, что на европейском рынке наблюдается нехватка газа, а заменить его углем страны ЕС не могут, поскольку это идет вразрез с экологической повесткой региона.

Ранее президент России заявил, что дефицит газа в Европе образовался из-за перепродажи его Украине, а вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что цены на газ в Европе начнут падать только после того, как начнет расти спрос. По мнению российского политика, этого возможно достичь за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.