Во вторник, 4 января, цена фьючерсов на газ в Европе после недавнего падения снова поднялась и превысила отметку в тысячу долларов за тысячу кубических метров.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Указано, что после падения цен на газ в Европе до уровня восемьсот долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива вновь поднялась и превысила тысячу долларов за тысячу кубов.

"В мире сохраняется дефицит газа и прочих энергоресурсов. Поэтому как только цена падает ниже 1000 долларов, те же американские поставщики теряют интерес к поставкам в Европу и вновь переориентируются на Азию. Да и прогнозы погоды не радуют. Зима обещает быть холодной. Дополнительные объёмы газа могла бы продать Европе Россия, но она не хочет поставлять газ на спотовый рынок по краткосрочным контрактам, настаивая на увеличении поставок по долгосрочным контрактам", - комментирует ситуацию Telrgram-канал "Политика Страны".

Напомним, 21 декабря прошлого года цена на газ в Европе обновила исторический максимум, достигнув практически 2200 долларов за тысячу кубометров. Однако после этого стоимость газа начала снижаться и в конце года упала до 800 долларов. На снижение стоимости голубого топлива повлиял тот факт, что из-за усиления ветра в Европе началась выработка ветряной генерации.

Стоит отметить, что цена газа в Европе оказывает влияние и на цену на голубое топливо в Украине. В связи с подорожанием газа крупный украинский молочный холдинг заявил о невозможности работать дальше, о подобных проблемах заявляли и украинских хлебзаводы и пекари.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины ограничил надбавку на газ для производителей еды.