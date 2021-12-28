Государственное предприятие "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) сообщило, что постоянный рост цен на электроэнергию и газ, привел к увеличению себестоимости соляной продукции.

Об этом сообщает официальный сайт "Артемсоли".

За 11 месяцев 2021 года цена за электроэнергию для промышленных предприятий Украины выросла на 62,5%, что привело к повышению себестоимости упакованной соли пищевого назначения.

Если анализировать влияние роста цены на газ, то в себестоимости соли он почти 5%. В то же время, в 2021 году цена за газ по сравнению с прошлым годом увеличилась в 10 раз. Цена за воду с сентября 2021 года тоже увеличилась на 25,3%.

Постоянный рост цен на энергоносители неизменно приводит к увеличению себестоимости соляной продукции и, соответственно, изменению ценовой политики предприятия.

Для уменьшения негативного влияния тарифов на электроэнергию, воду, природный газ и с целью уменьшения себестоимости продукции "Артемсоль" проводит модернизацию своих производственных мощностей с заменой старых энергоемких фасовочных линий на новые современные, которые значительно эффективнее и требуют меньших затрат энергии при производстве соли, но этот процесс очень продолжителен и требует больших финансовых вливаний.

Напомним, что ранее "Страна" рассказала, что из-за роста цен на газ работы молочной отрасли могут остановиться.

Также украинские хлебозаводы в связи повышенными ценами на газ, а также невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают об остановке производства и перебоях с поставками продукта в регионы Украины.