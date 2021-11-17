В то время, как в Украине стремительно дорожает сало, осенью предприятия, которые входят в состав Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП), подняли цены на хлебобулочные изделия на 7-10%. А до конца текущего года их стоимость может вырасти еще на пять-десять процентов.

Об этом со ссылкой на президента ВАП Юрия Дудченко сообщает Delo.ua.

По его словам, цены на хлеб будут ползти вверх и дальше. Это связано с общей мировой тенденцией увеличения спроса и цен на продовольствие в первую очередь - на зерно, сахар, растительное масло, дрожжи, а также увеличением оплаты труда, стоимости материалов, энергоносителей и инфляцией.

Дудченко добавил, что частично сдерживает поднятие стоимости конкуренция между производителями хлебобулочных изделий, низкая покупательная способность населения и подходы к ценообразованию на социальные продукты у ритейлеров.

Вместе с тем, президент ВАП добавил, что с декабря 2020 года, то есть, фактически за год, цены выросли на четверть - на 20-25% и продолжают подниматься.

Напомним, в ближайшее время подсолнечное масло для украинцев подорожает почти наполовину.

Кроме того, за год в Украине подорожали все мясные, рыбные и молочные продукты.