Союз молочных предприятий Украины заявил, что из-за роста цен на газ работы молочной отрасли может остановиться.

Об этом говорится в заявлении союза.

"Стремительный рост цен на газ с 1 января 2022 года грозит остановкой не только отдельным предприятиям-производителям молокопродуктов, но и всей молочной отрасли", - указывается в нем.

В письме союза к Зеленскому сообщается, что в январе текущего года цена за 1 тыс. кубических метров газа составляла 4,9 тыс. гривен, а в предложениях энергопоставщиков цена на январь следующего года составляет 59 тыс. - 62 тыс. гривен.

Согласно заявлению, молокоперерабатывающие предприятия не могут перекрыть "космические" тарифы на газ повышением отпускных цен на собственную продукцию. Все это объясняется тем, что покупательная способность населения находится на низком уровне.

Кроме того, торговые сети отказываются переподписывать новые договоры, в которых предусмотрен значительный рост цен на молокопродукты.

Таким образом единственный выход в этом случае – сокращение производства продукции.

Также указано, что ряд молокозаводов уже сократили закупки молоко-сырья у агрофирм. То есть энергетический кризис бьет по всей цепи в молочной отрасли - от производства молока до переработки.

Производители молока также недополучат запланированные доходы и будут вынуждены выливать остатки молока и снижать уровень реализационных цен.

Предотвратить такую ​​угрозу может действенное вмешательство государства. Так, речь идет об установлении льготного тарифа в размере 32 тыс. гривен за 1 тыс. кубических метров газа.

Ранее мы писали, что украинские хлебозаводы в связи повышенными ценами на газ и невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают об остановке производства и перебоях с поставками продукта в регионы Украины.

Кроме того, накануне кондитерские компании, входящие в ассоциацию "Укркондпром", рассказали о планах полностью или частично свернуть производство сладостей из-за высоких цен на газ.