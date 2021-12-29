Заводы группы компаний "Молочный альянс" находятся под угрозой остановки производства из-за роста цен на газ, электроэнергию, сырье и упаковочные материалы.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета Сергей Вовченко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, заводы компании предупредили своих партнеров о невозможности дальше работать с убытком.

"Ситуация парадоксальна: чем больше ты перерабатываешь молоко и выпускаешь продукцию, тем больше ты получаешь убытков. Цена на газ за год выросла для нас почти в 10 раз (с 5,5 гривен/м. куб до 50 гривен/м. куб). Электроэнергия - в 2,5 раза. Цены на тароупаковочные материалы - на 42%. Цены на молоко-сырье - на 25% (и это при том, что цены почти на треть выше, чем в соседней Польше, которая заваливает нас своей молочкой)", - написал Вовченко.

Он объясняет, что цены на готовую продукцию группа смогла поднять в среднем всего на 7%, но в таких условиях работа приведет лишь к десяткам миллионов убытков ежемесячно.

Вовченко заявляет, что такая ситуация недопустима, потому что дальше может быть только банкротство. Глава наблюдательного совета добавил, что "Молочный альянс" вынужден обратиться к хозяйствам с предложением на период до стабилизации ситуации с ценами на газ снизить на несколько процентов цены на молоко-сырье.

Также Вовченко сообщил, что группа компаний предложила торговым сетям принять их экономически обоснованные цены и сократить дебиторскую задолженность до уровня договорных условий.

Как добавил совладелец группы Александр Деркач, в такой трудной ситуации компания оказалась впервые за 15 лет.

"15 лет занимаемся молочным бизнесом. Никогда, даже в самые трудные 2013-2014 годы, мы не попадали в ситуацию, которая от нас не зависит и которая ставит вообще вопрос о целесообразности дальнейшей производственной деятельности. Причем всей отрасли, а не только каких-либо отдельных производителей", - написал в соцсети Александр Деркач.

"Молочный альянс" является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Украине.

В его состав входят в частности Баштанский сырзавод, Золотоношский маслодельный комбинат, Пирятинский сырзавод, Яготинский маслозавод.

Напомним, накануне Союз молочных предприятий Украины заявил, что из-за роста цен на газ работы молочной отрасли может остановиться.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за цен на газ украинский пищепром грозит дефицитом продуктов уже в январе.

Также мы сообщали, что в Украине из-за резкого роста цен на газ в начале 2022 года могут остановиться кондитерские фабрики.