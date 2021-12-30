Крупнейшая в Украине сеть АГНКС "Укравтогаз" из-за высоких цен на природный газ приостановила работу тридцати двух своих станций. Чтобы станции снова могли начатать работу, должна поменяться закупочная цена газа.

Об этом сообщает Еnkorr.

"В связи с тем, что с мая-месяца у нас начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90% упали продажи. Чтобы минимизировать свои затраты на содержание заправочных станций — по тем станциям, где не было продаж, - мы приостановили их работу", - рассказал директор "Укравтогаз" Александр Ватажишин.

На данный момент в работе осталось только 45 станций. Закрытые станции смогут начать работу если снизится цена закупки газа. С начала следующего года, если ситуация не изменится, планируют закрыть еще еще 34 станции - тоже до тех пор, пока не поменяется цена на газ. При этом Ватажишин не берется прогнозировать, когда подешевеет газ.

"Цена в Украине зависит от европейских и мировых цен, а прогнозировать мировые цены - неблагодарное занятие. Мы покупаем газ на украинском рынке через Украинскую энергетическую биржу, компримируем его, очищаем, сжимаем и продаем потребителям, но на сегодняшний день потребителя нет, потому что по 45 грн мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином", - рассказал директор "Укравтогаза".

Напомним, крупный украинский молочный холдинг заявил о невозможности работать дальше из-за высоких цен на газ, электроэнергию, сырье и упаковочные материалы. Перед этим Союз молочных предприятий Украины заявил, что из-за роста цен на газ работа молочной отрасли может остановиться.

Ранее украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ. С похожими проблемами столкнулись и украинские кондитеры.