В украинских ПХГ, по состоянию на 1 января 2022 года осталось 13,517 млрд куб. м природного газа, что почти на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее. Об этом свидетельствуют данные оператора "Укртрансгаз".

С начала отопительного сезона, за три месяца, запасы в ПХГ снизились на 27,7% (на 5,1 млрд куб.м). При этом в 2021-м году газа отобрали больше, чем закачали. Отобрали 13,62 млрд кубов, в то время, как закачали 3,58 млр куб метров.

Для сравнения в 2020-м году закачали 13,621 млрд кубов, а отобрали 7,94 млрд.

Напомним, что запасы газа в Украине начали резко сокращаться в декабре 2021 года из-за дефицита угля на тепловых электростанциях (поэтому вместо угля начали сжигать газ), а также из-за похолодания.

Напомним, что ранее "Страна" писала, что запасы газа в хранилищах Украины в последней декаде декабря оказались ниже, чем были в конце апреля после завершения отопительного сезона.

Также мы рассказывали о том, что в январе-марте 2022 года из Венгрии в Украину могут поставить до 700 млн кубометров газа.

И что в Украине в прошлом году закрыли 32 газозаправочные станции из-за высоких цен на голубое топливо.