Январь 2022 года будет богатым на изменения.

Главным куратором Украины среди стран Запада станет Германия. Кроме того, заработает закон о "добробатах Зеленского" - фактически частных армиях, которые смогут создавать с отмашки Офиса президента в регионах.

Также в январе украинских предпринимателей-физлиц обяжут установить кассовые аппараты, начнут штрафовать за указание пола и возраста в вакансиях. А для сельхозпроизводителей введут новый налог.

Грядут перемены и на культурно-языковом фронте: с 16 января в стране почти не останется русскоязычных газет и журналов. Поскольку заработает новая норма закона об украинизации.

Собрали главные изменения, которые вступят в силу после января 2022 года.

Перерасчет пенсий чернобыльцам

В январе пересчитают минимальные пенсии для ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Для лиц с 1-й группой инвалидности – до 6 тыс грн;

Для лиц со 2-й группой – до 4800 грн;

Для лиц с 3-й группой – до 3700 грн.

Кассовые аппараты для ФЛП

С 1 января все ФЛП 2-4 группы, независимо от вида деятельности и дохода, должны будут использовать кассовые аппараты. Это коснется интернет-магазинов, кафе, турагентств, гостиниц.

За невыполнение требования предпринимателям грозит штраф в размере 100% от проданной продукции на первый раз. И 150%, если нарушение будет зафиксировано повторно.

Установку кассовых аппаратов не будут требовать от ФЛП первой группы - предпринимателей без наемных работников, которые занимаются розничной торговлей за наличные на рынках.

Подробнее о том, какие требования по кассовым аппаратам вступают в силу с 1 января мы писали здесь.

Украинизация газет и журналов

С середины января вступает в силу очередной этап закона о языке. С 16-го числа все печатные СМИ должны будут перейти на украинский язык. На украинском языке должна быть и реклама в них.

Исключение сделали для изданий на английском языке, на официальных языках ЕС, языках коренных народов. Русский язык ни под один из этих критериев не попадает.

Газеты и журналы, которые не перестроятся, обещают штрафовать. За первое нарушение 6,8-8,5 тыс грн. За повторное в течение года - 8,5-11,9 тыс грн. Правда, привлечь к админ ответственности смогут не раньше июля 2022 года.

Исключение сделали для печатных средств массовой информации, у которых в свидетельстве о регистрации указана местная сфера распространения. Они должны будут украинизироваться позже - с 16 июля 2024 года.

Таким образом, с января исчезнет всеукраинская русскоязычная пресса, а с июля 2024 года - и местная.

Подробнее о том, что будет с рынком печатных медиа после его тотальной украинизации, читайте в материале "Страны".

Штраф за указание пола в вакансиях

С 8 января вступают в силу поправки к закону "О рекламе". В них говорится, что теперь за указание пола и возраста в вакансии могут оштрафовать на 65 тыс грн.

В объявлениях о работе запрещается указывать ограничения по возрасту, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться только лицами определенного пола.

Поправки приняли в рамках борьбы с дискриминацией.

Заработает закон о "добробатах Зеленского"

С 1 января Генштаб сможет формировать силы территориальной обороны в регионах. Это будут кадровые военные, которые будут служить по контракту или призыву.

Также власти на местах смогут инициировать создание добровольческих отрядов, у которых будет оружие и которые смогут финансироваться из частного кармана. Но утверждать их создание будет опять таки Генштаб.

Цель и тех, и других формирований - полицейские функции и организация мобилизации населения в случае войны. Но создавать все это можно уже сейчас. А значит, получившие одобрение Банковой местные власти смогут формировать и финансировать свои мини-армии.

Детальнее это разобрала спецкор "Страны" Олеся Медведева.

Германия возглавит "семипосольщину"

С 1 января меняется председатель группы послов стран "Большой семерки" в Украине. Британию сменяет Германия.

Эта группа - значимый фактор в украинской внутренней политике. Послы G7 раздают Украине рекомендации, как им проводить те или иные реформы. В частности - судебную и антикоррупционную.

В целом это пул "смотрящих" за Украиной со стороны Запада.

С одной стороны смена председателя - это формальность. С другой - формальность весьма символичная.

В последнее время США пытаются сбросить кураторство теми или иными странами и регионами на своих союзников. И, как уже писала "Страна", за кураторство Украиной идет своего рода конкуренция между Британией и Германией.

И теперь, получается, англичане передают эстафету немцам. Станет ли символом изменений многих подходов Запада к Украине - увидим в будущем году.

Новые тарифы "Новой почты"

С 1 января "Новая почта" меняет тарифы. Стоимость доставки будут рассчитывать исходя из тарифной зоны. Населенные пункты разделят на три такие зоны:

по городу

между городами

из/в пгт или село.

При доставке по городу также введут три тарифа в зависимости от веса посылки:

маленькая - до 2 кг

средняя - до 10 кг

большая - до 30 кг.

Если до нового года доставка посылки до 2 кг стоила 45 гривен, то с января обойдется в 40 грн. Для посылок весом до 30 кг стоимость доставки изменят со 100 гривен до 80 грн.

За доставку документов вводится фиксированная цена - 40 грн. В нее входит картонный конверт.

При заказе услуг курьера для доставки или забора посылок с января не нужно будет привязываться к весу. За отправление до 30 кг возьмут плюс 30 гривен. Для посылок тяжелее 30 кг стоимость будет из расчета плюс 90 грн за каждые 100 кг.

Новый налог для владельцев сельхозземли

С 1 января в Украине внедряют новую систему налогообложения сельхозпроизводителей, владеющих землей. Она вводит понятие "минимальное налоговое обязательство" (МНО).

Это сумма налогов, которую каждый владелец сельхозземли должен уплачивать в бюджет ежегодно. Она составляет около 5% стоимости земли.

Если сумма всех налогов сельхозпроизводителя меньше МНО, то он должен будет доплатить разницу.

Выходные в январе

В январе в Украине 12 выходных дней и 19 рабочих. При этом дважды будут три выходных дня подряд.

На новый год выходные три дня: 1 января (суббота), 2 января (воскресенье) и 3 января (понедельник).

На Рождество также три выходных дня: 7 января (пятница), 8 января (суббота), 9 января (воскресенье).

Выходные в январе 2022 в Украине