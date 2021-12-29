Начиная с первого дня следующего года в Украине вырастут штрафы за нарушение требований использования РРО/ПРРО. За нарушение требований Закона о применении РРО к субъектам хозяйствования, осуществляющим расчетные операции за товары (услуги) при проведении расчетных операций с использованием РРО/ПРРО или расчетных книг будут применяться финансовые санкции.

Об этом сообщает "Юрлига".

Указано, что за нарушение требований Закона о применении РРО, непроведении расчетных операций через РРО/ПРРО с фискальным режимом работы; невыдаче (в бумажном виде и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа или проведения ее без использования расчетной книги на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования, будут штрафовать:

10 % стоимости проданных с нарушениями, установленными данным пунктом, товаров (работ, услуг) - за нарушение, совершенное впервые;

50 % стоимости проданных с нарушениями, установленными данным пунктом, товаров (работ, услуг) - за каждое следующее совершенное нарушение.

Таким образом, уже с 1 января 2022 года штрафы за указанные нарушения вырастут до 100% и 150% соответственно.

Напомним, в налоговой определили важные даты и цифры для ФОПов в 2022 году.

Также сообщалось, что Рада провалила закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год.