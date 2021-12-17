Голосов нардепов не хватило, чтобы принять законопроект. Фото: "Страна"

Верховная Рада в ходе внеочередного заседания, в пятницу, 17 декабря, не смогла принять законопроект №6376 об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. За проголосовали всего 102 нардепа, из которых 36 "слуг народа". Отметим, что нардепы массово не пришли на заседание.

Голоса распределились следующим образом:

  • "Слуга народа" - 36,
  • "Европейская солидарность" - 21,
  • "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,
  • "За будущее - 11,
  • "Батькивщина" - 10,
  • Доверие" - 4,
  • внефракционные - 8.

Рада провалила голосование за отсрочку кассовых аппаратов

Рада провалила голосование за отсрочку кассовых аппаратов

"Понятно, что решающее значение имел игнор со стороны "слуг народа". Без них законопроект принять невозможно. Но, очевидно, Банковая дала команду "слугам" провалить отсрочку введения кассовых аппаратов, что они и сделали", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, теперь с 1 января все предприниматели, включая ФОП должны будут использовать кассовые аппараты. Что это означает, "Страна" подробно писала в отдельном материале.

Вместе с тем, в пятницу с утра под Радой начали протестовать ФОПы. Они как раз и требовали от парламентариев принять законопроект №6376. После протестующие ФОПы вышли на улицу Грушевского в Киеве и перекрыли движение автотранспорта. Там начались стычки митингующих с полицией и задержания участников протеста.

 

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