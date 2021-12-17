Рада провалила закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год
Верховная Рада в ходе внеочередного заседания, в пятницу, 17 декабря, не смогла принять законопроект №6376 об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. За проголосовали всего 102 нардепа, из которых 36 "слуг народа". Отметим, что нардепы массово не пришли на заседание.
Голоса распределились следующим образом:
- "Слуга народа" - 36,
- "Европейская солидарность" - 21,
- "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,
- "За будущее - 11,
- "Батькивщина" - 10,
- Доверие" - 4,
- внефракционные - 8.
"Понятно, что решающее значение имел игнор со стороны "слуг народа". Без них законопроект принять невозможно. Но, очевидно, Банковая дала команду "слугам" провалить отсрочку введения кассовых аппаратов, что они и сделали", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".
Напомним, теперь с 1 января все предприниматели, включая ФОП должны будут использовать кассовые аппараты. Что это означает, "Страна" подробно писала в отдельном материале.
Вместе с тем, в пятницу с утра под Радой начали протестовать ФОПы. Они как раз и требовали от парламентариев принять законопроект №6376. После протестующие ФОПы вышли на улицу Грушевского в Киеве и перекрыли движение автотранспорта. Там начались стычки митингующих с полицией и задержания участников протеста.