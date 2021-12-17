В пятницу, 17 декабря, в Киеве возле здания Верховной Рады Украины проходит митинг предпринимателей. Они требуют от парламентариев принять законопроект №6376, который предусматривает отсрочку сроков введения расширенного применения РРО плательщикам единого налога до 1 января 2023 года.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Возле стен парламента собрались сотни предпринимателей. На месте дежурят много правоохранителей.

Напомним, законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса народные депутаты должны рассмотреть сегодня в ходе внеочередного заседания, которое состоится после завершения очередной сессии.

Ранее "Страна" писала, что с 2022 года кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех предпринимателей. Мы разбирались, что значит для бизнеса и рядовых украинцев жизнь по чекам.

Кроме того, мы писали, что во вторник, 14 декабря, ФОПы также митинговали под Радой.

Также мы сообщали, как прошла акция протеста предпринимателей в первый день декабря, когда они требовали принять законопроект №5866 об отмене обязательного введения кассовых аппаратов.