Утром во вторник, 14 декабря, на площади перед Верховной Радой начинается протест ФОПов. Предприниматели требуют от парламентариев принятия законопроекта №6376.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Данным законопроектом предлагается отсрочить до 1 января 2023 года сроки расширенного применения РРО плательщиками единого налога.

К слову, протестующие представляют крыло, которое откололось от основного протестного движения "SaveФОП", возглавляемого Сергеем Доротичем.

По утверждению Доротича, отколовшееся крыло пошло на договоренности с Офисом президента.

Доротич и его сторонники требуют отмены расширенного применения РРО, а те кто сегодня протестует под Радой, согласны на отсрочку расширенного применения РРО.

Напомним, "Страна" писала о том, что 1 декабря ФОПы под песню Квартала-95 "Нас бьют, а мы летаем" провели свой марш по центру Киева.

Кроме того, мы рассказывали, что в сентябре полиция задержала под Радой главу SaveFOP Доротича.

Также мы сообщали, что в августе ФОПы собрались под Радой перед голосованием за герб и попросили Кучму за них заступиться.