ФОПы, которые с самого утра среды, 1 декабря, протестовали под зданием Верховной Рады Украины, начали марш по центру Киева.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Предприниматели пойдут по главной киевской улице - Крещатику к Офису президента. Оттуда они направятся обратно к зданию парламента, где из акция протеста закончится.

В настоящее время, ФОПы идут по Крещатику, они зажгли файеры. Колонна протестующих занимает только одну сторону движения.

Вместе с тем, предприниматели идут по главной улице столицы под песню Квартала 95 "Нас бьют, а мы летаем".

Напомним, утром под зданием Верховной Рады собрались на митинг ФОПы. Правительственный квартал был заполнен спецназом и автозаками. Силовики дежурили на каждом перекрёстке.

Митингующие требуют принять законопроект 5866. Этим законопроектом отменяется обязательное введение кассовых аппаратов. По словам организаторов протеста, если их требование не будет выполнено они начнут требовать отправить президента Владимира Зеленского в отставку.

Также мы писали, что 1 декабря в Раде с посланием выступил Владимир Зеленскиий и подробно анализировали, о чем говорил президент сегодня в парламенте.